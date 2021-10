Inter-Udinese, le probabili formazioni: Ranocchia al centro della difesa, Dzeko-Correa in attacco

Anche Dumfries verso una maglia da titolare

Le indicazioni della vigilia sono tutte confermate: all'ora di pranzo, oggi, contro l' Udinese , Simone Inzaghi farà sfilare a San Siro alcuni di quei giocatori che nelle ultime settimane hanno giocato di meno. Un mini-turnover, non delle proporzioni di quello visto contro l' Empoli ma ugualmente funzionale al recupero della piena forma di alcuni giocatori provati dagli ultimi impegni e in vista dei prossimi.

Confermati Handanovic in porta e due terzi di difesa, con Bastoni e Skriniar che saranno schierati regolarmente titolari insieme alla new entryRanocchia al centro della linea difensiva. A centrocampo spazio a Vidal insieme a Brozovic e Calhanoglu, con Barella tenuto a riposo. Sulle fasce, rispettivamente destra e sinistra, agiranno Dumfries e Perisic mentre in attacco la coppia designata è quella composta da Dzeko e Correa.