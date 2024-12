Inter-Udinese sospesa, paura a San Siro: cos’è successo

Al 40′ del primo tempo mentre l’Inter era in procinto di battere un calcio d’angolo, i giocatori delle due squadre si sono fermati perché c’è stato un tifoso nerazzurro che si è sentito male. Uno dei primi giocatori ad accorgersene è stato Bastoni che si trovava lì vicino. Il gioco è stato fermo circa cinque minuti e il tifoso nerazzurro era seduto nel primo anello blu. Subito si sono allertati i soccorsi con i medici e il 118 che sono subito arrivati in tribuna per il soccorso e il trasporto in ospedale con la conseguente ripartenza del match.