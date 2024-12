Dt Udinese, ANNUNCIO su Bijol: “Con l’Inter ottimo rapporto”

Pochi minuti prima dell’inizio di Inter-Udinese, il dt del club friulano Gianluca bè intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Uno dei temi trattati è stato ovviamente quello relativo a Jaka Bijol, difensore bianconero che piace tanto all’Inter. Queste le parole di Nani che ha confermato gli interessamenti sul centrale sloveno: “Bijol è un giocatore importante per noi e quindi lo trattiamo come merita, vogliamo che rimanga con noi e non pensiamo di affrontare il suo futuro a gennaio. Naturalmente sappiamo che quando grandi club bussano alla porta è difficile trattenere i calciatori, è un calciatore forte che piace all’Inter ma non solo. Con i nerazzurri abbiamo un ottimo rapporto, con Ausilio, Marotta e tutti. Per adesso ci godiamo il nostro calciatore, consapevoli che parliamo di un grande giocatore che quindi è attenzionato da tante squadre forti. Almeno quest’anno vogliamo che resti con noi e vogliamo salvarci il prima possibile, poi vedremo in futuro. Noi come club ascoltiamo sempre le proposte per rispetto anche dei nostri tesserati”.