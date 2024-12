Marotta: “Interessamenti per i migliori? Probabilmente sì”

Poco prima dell’inizio di Inter–Udinese, ha parlato il presidente nerazzurro Beppe Marotta ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue dichiarazioni sulla sfida odierna e sul mercato di gennaio che si avvicina.

Tornate a giocare in Coppa Italia dopo l’eliminazione di un anno fa… “Dalle sconfitte bisogna sempre trarne un’analisi e un’autocritica, è normale che stasera ci serve quella determinazione per affrontare queste insidie”.

Josep Martinez gioca per la prima volta con l’Inter… “Non è certamente un giocatore sconosciuto, ha fatto un campionato eccellente l’anno scorso con il Genoa in Serie A. Stasera ha la possibilità di farsi conoscere ancora meglio. Noi lo conosciamo bene e stasera è una partita importante anche per lui”.

Sono arrivate apprezzamenti dall’Inghilterra per i vostri giocatori migliori? “Probabilmente sì, i nostri giocatori sono apprezzati in tutta Europa e anche in Inghilterra, perché hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli però devo dire che allo stesso tempo noi non siamo una società che vuole vendere. I nostri giocatori vogliono stare con noi e siamo contenti del loro senso di appartenenza. Questo gruppo è insieme da qualche anno e vorremmo continuare così”.

Arnautovic può andare via a gennaio? “In linea di massima vorremmo continuare con questo gruppo che ha affiatamento ed è pronto a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Se qualcuno vorrà manifestare l’intenzione di andare via, lo ascolteremo e valuteremo insieme. Oggi non c’è nulla di concreto all’orizzonte”.