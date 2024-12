Le formazioni ufficiali di Inter-Udinese: turnover per Inzaghi

L’Inter scende in campo a San Siro questa sera per sfidare l’Udinese in Coppa Italia negli ottavi di finale. Come previsto Simone Inzaghi ha scelto di fare turnover togliendo diversi titolari nella sua squadra per questo appuntamento infrasettimanale di Coppa.

Il tecnico nerazzurro ha optato per inserire il secondo portiere Josep Martinez, come noto, e anche altri giocatori che di solito hanno meno spazio come Taremi, Arnautovic e Carlos Augusto. Niente da fare come previsto per Tomas Palacios che anche oggi parte dalla panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Udinese: