LIVE – Segui Inter-Verona in diretta su Passione Inter

Da San Siro il match valido come sfida della 33esima giornata del campionato di Serie A

Dopo gli ultimi due pareggi contro Napoli e Spezia che hanno interrotto la striscia di 11 vittorie consecutive, Antonio Conte - questo pomeriggio dalle 15.00 contro l'HellasVerona - chiederà i tre punti alla sua Inter. La formazione nerazzurra, aspettando l'ultimo match di domani sera tra Lazio e Milan, potrebbe infatti portarsi temporaneamente a 13 punti di vantaggio sui rossoneri, mettendosi nelle condizioni per poter chiudere il discorso scudetto nelle successive due giornate di campionato. Come sempre, su Passione Inter potrete seguire sin dal fischio d'inizio la cronaca testuale in diretta del match tra Inter e Verona.