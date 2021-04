Inter-Verona, Marotta (Dazn): “Il calcio vive un momento tragico. Serve riforma per ridurre i costi”

L'ad nerazzurro ha parlato a pochi minuti dall'inizio del match

SUPERLEGA -"Accuse di Dal Pino? Non sappiamo nulla a livello ufficiale, sono informazioni che abbiamo preso da terze parti. Siamo in un momento tragico del calcio e di elevatissima litigiosità. Si sta nascondendo il vero problema, cioè la sostenibilità: questo modello non funziona assolutamente e la pandemia ha anche inciso nei ricavi. Anziché litigare e parlare di strumenti finanziari spero si possa parlare di un nuovo format del calcio per ridurre i costi, riducendo il professionismo".