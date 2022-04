Verso Inter-Verona, le ultimissime di formazione

Le scelte di Inzaghi

Inter-Verona di questa sera può essere una tappa decisiva, anche psicologicamente per lo Scudetto. La vittoria con la Juventus infatti è stata molto, troppo sofferta, per riuscire ad essere completamente ottimisti. Ecco perché questa sera a San Siro Inzaghi cercherà di gestire le forze senza snaturare la squadra.

Davanti all'intoccabile Handanovic, giocheranno Skriniar, il rientrante De Vrij e Dimarco, che farà rifiatare Bastoni. In mediana l'ormai titolarissimo Dumfries a destra, anche se Darmian coltiva ancora qualche speranza, Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo con Perisic a sinistra. In attacco al fianco di Dzeko ci sarà probabilmente Correa, anche se Sanchez cercherà di far cambiare idea a Inzaghi all'ultimo momento. Ecco come probabilmente scenderanno in campo le squadre.