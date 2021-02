GdS – Inter, Vidal lavora ancora a parte. Eriksen si candida per una maglia nel derby

Dopo aver deciso con una sua punizione perfetta il derby di Coppa Italia contro il Milan, sempre contro i rossoneri Christian Eriksen potrebbe ancora esaltarsi in vista del match di domenica alle 15.00. Stando alle ultime de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista danese è infatti favorito per una maglia da titolare alla luce delle ultime sulle condizioni di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è ancora alle prese con il recupero dopo il forte trauma contusivo al ginocchio sinistro che aveva rimediato contro la Fiorentina in campionato e che pare non aver completamente smaltito.

Vidal, che nella notte sui propri social è impazzito di gioia per la fondamentale vittoria del suo Colo Colo che ha evitato alla squadra la retrocessione nella seconda divisione cilena, sta lavorando ancora a parte. In vista della sgambata contro la Vis Novara Giussano (squadra di Serie D) di questo pomeriggio, è probabile che Conte non voglia ancora rischiare l’ex Barcellona, il quale proseguirà il lavoro personalizzato per rientrare a pieno regime nella giornata di domani insieme al resto dei compagni. In questo modo dovrebbe rientrare tra i convocati del derby, anche se dal primo minuto il favorito resta Eriksen.

