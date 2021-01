Inter favorita per la vittoria dello scudetto

Manca soltanto una giornata di campionato, quella che sta per avere inizio, per concludere il girone d’andata di Serie A. E mentre restiamo in attesa di questi 90 minuti possiamo fare un po’ il punto per quanto riguarda la situazione in alto alla classifica.

I maggiori siti di scommesse presenti su scommesse24.net sembrano avere le idee molto chiare su chi sarà ad alzare il trofeo a fine stagione: l’Inter di Antonio Conte è senza dubbio la grande favorita nella vittoria finale.

Alle spalle dei nerazzurri si è ormai stabilito il Milan, avversario temibile nella lotta alla riconquista del tricolore. Dietro le due milanesi troviamo la Juventus la quale ha subito un brusco arresto nella sua corsa allo scudetto dopo il brutto ko contro l’Inter ma che ancora non è considerata fuori dai giochi.

Le favorite nella corsa allo Scudetto 2020/2021

Vediamo insieme la situazione delle principali squadre favorite nella corsa allo scudetto.

Inter

Come abbiamo già detto, è proprio l’Inter la principale indiziata per la conquista del titolo e la sua quota si aggira intorno a 2,25 volte la posta.

Le condizioni per il trionfo finale sono al momento estremamente favorevoli. Resta da capire a cosa sia dovuto il risultato nel derby d’Italia: che sia stata la scaltrezza del tecnico salentino oppure le scelte di Pirlo per la difesa juventina? Lo scopriremo solo vivendo, come cantava Battisti.

Ciò che conta, al momento, è che l’Inter al momento è in gran forma e fa tremare i propri avversari.

Milan

Il Milan vince e convince, sia senza che con Ibra che nell’ultima sfida contro il Cagliari ha trascinato i suoi con una disarmante doppietta. Con queste due reti messe a segno, Ibrahimovic è a quota 12 conclusioni in appena 7 partite: non male per un 39enne.

Un trascinatore, senza dubbio, che è stato in grado di cambiare volto alla squadra e che fa sì che il Milan si trovi alle spalle dell’Inter nella corsa al titolo con una quota che si aggira intorno a 3,50 volte la posta.

Juventus

La sconfitta di San Siro è stata devastante. Nonostante le numerose attenuanti come le indisponibilità di Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro, la Vecchia Signora è stata decisamente surclassata in ogni aspetto del match facendo riemergere alcuni vecchi discorsi sui difetti connaturati in questo organico.

I punti che allontanano la Juventus dal Milan attualmente primo in classifica sono ben 10, i quali potrebbero tornare ad essere 7 solo in caso di vittoria nella sfida che deve essere recuperata contro il Napoli.

Non sarà facile recuperare questi punti, soprattutto considerando le forme recenti delle due squadre.

Attualmente la quota scudetto della Juventus è a circa 4,50 volte la posta.

Napoli

Dopo aver rifilato 6 gol alla Fiorentina, il Napoli di Gattuso ha senza dubbio dimostrato di essere tornato in forma come lo era in autunno. E poco importa l’inciampo nella Supercoppa contro la Juventus.

Se i partenopei dovessero trovare continuità in campionato, le quotazioni scudetto degli azzurri, attualmente dati a circa 12,00 volte la posta, potrebbero diventare un ottimo investimento.