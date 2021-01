TS – Eriksen-Torreira, lo scambio può accendersi. Intermediari al lavoro, l’Inter valuta l’operazione

A tenere banco in casa Inter c’è il caso Eriksen. Il futuro del danese è ancora in bilico e spesso si è parlato di un suo possibile addio in questa finestra di mercato. Il danese è stato impiegato recentemente come regista davanti alla difesa, ruolo ritenuto fondamentale nel 3.5.2 di Conte. Il suo ritorno in Premier League non è però da escludere e le pretendenti di certo non mancano.

Da qualche giorno si parla di un possibile scambio con Lucas Torreira e secondo Tuttosport questa ipotesi resta ancora viva. L’uruguaiano è stato impiegato poco da Simeone e l’Arsenal potrebbe richiamarlo per mettere in scena lo scambio con l’Inter. Secondo il quotidiano torinese gli intermediari sarebbero già al lavoro per lo scambio di prestiti, perché a Conte un vice Brozovic serve eccome. Oltretutto, Eriksen andrebbe a sostituire Ozil nei Gunners e potrebbe essere un’operazione che farebbe comodo a tutte le parti in gioco.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<