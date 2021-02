Inter, domani l’addio del CFO Williams: è un segnale importante legato a BC Partners. La situazione

Mentre l’Inter si concentra sulle dinamiche di campo e prosegue la sua corsa verso il sogno/obiettivo Scudetto, ai piani alti della proprietà proseguono le trattative per il passaggio di quote dalle mani di Suning. Il colosso cinese sta affrontando una situazione non proprio simpatica, con serie difficoltà ad esportare capitali dalla Cina, il concreto rischio di assistere allo scioglimento del Jiangsu FC e la possibilità di un ingresso statale nelle quote di Suning.com. L’edizione odierna di Tuttosport, nel frattempo, rivela però un interessante dettaglio che potrebbe essere sintomatico di come le trattative con BC Partners procedano spedite.

A partire da domani, infatti, il direttore finanziario dell’Inter Tim Williams lascerà il club. Alcune voci, a questo proposito, sostengono che inizierà a lavorare per Tifosy, società inglese scelta come consulente nelle trattative proprio da BC Partners. Questo passaggio, quindi, potrebbe rappresentare un segnale evidente di come le negoziazioni con il fondo inglese stiano procedendo ad ampie falcate.

