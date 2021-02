Zazzaroni, ma che dici? Così sull’Inter: “Vincere lo scudetto non sarebbe stratosferico, non usiamo iperboli”

Certo che negli ultimi tempi il feeling tra Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, e l’Inter non è proprio dei migliori. Il noto giornalista, durante la conduzione insieme a Fabio Caressa del programma radiofonico Deejay Football Club, in chiusura ha parlato proprio della stagione della formazione nerazzurra. Qualora la squadra di Conte dovesse vincere lo scudetto interrompendo un’egemonia della Juventus che va avanti da nove anni, secondo Zazzaroni non sarebbe comunque un’impresa stratosferica, come quella ad esempio compiuta nel 2010 con la conquista del Triplete.

Le sue parole pronunciate questa mattina in diretta: “Come valuterei la stagione dell’Inter se dovesse vincere lo scudetto? Stratosferica no, non è stratosferica. E’ una grande stagione, da quando la società è in difficoltà sta pure andando più forte. Sì, merito dello spogliatoio e dell’allenatore, ma non c’entra nulla il lavoro che sta facendo Conte. Non usiamo delle iperboli, non è stratosferica. Stratosferica è stata la stagione del Triplete, la possiamo definire una grande stagione. Se invece non vince il campionato è un fallimento, fuori dalla Champions, fuori dall’Europa League…”.

