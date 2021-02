Balzaretti: “Scudetto? Quest’anno non ce n’è, da inizio anno dico che lo vincerà l’Inter”

Certo che la vittoria prima contro la Juventus in campionato e poi nel derby di settimana scorsa ha dato una grossa spinta all’Inter verso il sogno scudetto. La formazione nerazzurra, che in classifica attualmente può vantare quattro punti di vantaggio sui cugini rossoneri fermi al secondo posto, è indicata da molti come principale favorita per il titolo. Tra gli opinionisti che hanno sempre sostenuto la squadra di Conte come la candidata numero uno per il campionato, va sicuramente menzionato Federico Balzaretti.

L’ex terzino sinistro della Nazionale Italiana, intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay con Caressa e Zazzaroni, ha confermato le sue impressioni sulle possibilità della formazione di Antonio Conte. Così l’opinionista di Dazn sull’Inter: “Roma? La classifica rispecchia il valore, la Champions è un grande risultato. Anche perché sopra della Champions c’è solo lo scudetto e secondo me per il campionato quest’anno non ce n’è. Pensavo l’Inter lo vincesse già lo scorso anno con Conte, mi sono sbagliato di una sola stagione. Lo dico da inizio anno e continuo a pensarlo”.

L’INTERVISTA DI ANTONIO CONTE >>>