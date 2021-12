Inter, Zhang rassicura i dipendenti sulle condizioni economiche di Suning

Le parole del patron del gruppo

Il patron infatti, in una lettera indirizzata a tutti i dipendenti, ha dichiarato: "Con l'aiuto del Governo ed i nostri continui sforzi, il problema del debito del gruppo è stato gradualmente stabilizzato, e le operazioni stanno riprendendo in modo ordinato. Non esistono inverni eterni. Con il supporto del Governo e di tutti i nostri dipendenti, che non dovranno mai arrendersi, vedremo il sorgere di una nuova alba dopo la notte scura".

Questo ovviamente non implica che da domani Suning potrà investire in maniera pesante come fatto nei primi anni sull'Inter. L'autofinanziamento per i nerazzurri rimane la parola d'ordine, tuttavia è un segnale incoraggiante: nuova stabilità per Zhang implica automaticamente più certezze e sicurezza anche per l'Inter.