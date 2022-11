Inter, Steven Zhang non molla la squadra: sarà anche a Torino

Nonostante le voci su una possibile cessione del club, per alcuni addirittura necessaria vista la situazione finanziaria, non accennino a diminuire, Steven Zhang continua a rimanere vicino alla sua Inter . Il giovane presidente nerazzurro ha dimostrato più volte l'attaccamento ai colori, come dimostrano anche le tante partite seguite in stagione.

Pare che anche Juventus-Inter non farà eccezione. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sportinfatti, Zhang dovrebbe seguire la squadra in trasferta anche questa sera, supportando i suoi anche nella "tana del lupo" di Torino. Sarà la terza trasferta stagionale per lui, dopo quelle di Firenze e Monaco. Un segnale forte, per ribadire ancora una volta vicinanza a squadra e ambiente. Che, a dispetto delle voci, la sua intenzione sia veramente quella di rimanere ancora a lungo in sella?