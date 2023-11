Inzaghi non vuole cali di tensione: il suo avvertimento alla squadra

L’Inter si appresta ad affrontare l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali. A San Siro, arriva il Frosinone, tra le sorprese più grandi del campionato di Serie A, e Inzaghi non vuole distrazioni per centrare la sesta vittoria consecutiva.

Come riferito da La Gazzetta Sportiva, il tecnico nerazzurro ha fatto una richiesta specifica alla squadra, mettendola in guardia da eventuali distrazioni nella gara di stasera. Il messaggio è chiaro: senza una vittoria contro la squadra di Di Francesco, quanto fatto dalla gara contro il Torino in poi sarà del tutto inutile.

Anche perché, l’Inter arriverebbe allo scontro diretto contro la Juventus dietro in classifica. Uno svantaggio psicologico che il tecnico vuole evitare. Il richiamo alla concentrazione, allora, è stato inevitabile. Anche perché c’è un precedente sgradevole: il pareggio contro il Bologna prima della sosta precedente, che, di fatto, guastò un po’ l’umore dell’ambiente nerazzurro. Inzaghi vuole evitare che ciò possa ripetersi.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi fa bene a voler tenere alta la concentrazione della sua squadra, perché riprendersi la vetta della classifica sarebbe il modo migliore per approcciarsi poi alle due settimane che condurranno al big match contro la Juventus. Questa fase della stagione è cruciale, e ogni passo falso può rovinare l’ottimo clima attorno all’Inter in questo momento.