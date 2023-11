Già avviati i contatti con l’agente di Lautaro: i dettagli sul rinnovo

Il prolungamento del contratto di Lautaro Martinez è uno degli obiettivi dell’Inter per il futuro. I nerazzurri hanno diversi rinnovi sul tavolo, ma è chiaro come quello del capitano occupi un posto speciale, nonostante la scadenza sia ancora lontana, nel 2026.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta Sportiva, i contatti con l’agente Alejandro Camano sono già stati avviati e un primo incontro ci sarebbe stato nelle ultime settimane. Con un altro in arrivo, probabilmente entro fine mese. La voglia di allungare il rapporto è reciproca e non dovrebbero esserci intoppi.

Sempre la Rosea ribadisce come l’accordo arriverà, ma non in tempi brevi, perché non c’è fretta e serve pazienza. Con il nuovo contratto, Lautaro dovrebbe rimanere all’Inter almeno fino al 2028, con un ingaggio da 8 milioni di euro (2 in più di quello attuale).

L’opinione di Passione Inter

Il rinnovo di Lautaro Martinez è un obiettivo importante a livello simbolico per l’Inter, in grado di dare maggiore solidità a tutto il progetto tecnico nerazzurro. L’argentino è il simbolo della squadra e consolidare la sua permanenza sarebbe un messaggio sulle ambizioni interiste, da mandare a tutto il calcio italiano ed europeo.