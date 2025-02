Inzaghi col tormento Calhanoglu: ECCO la scelta per il Derby

Mancano solamente pochissime ore al derby tra Milan e Inter, in programma questo pomeriggio a San Siro con fischio d’inizio alle ore 18.00. Sono dunque gli ultimi istanti per entrambi gli allenatori per sciogliere ancora qualche dubbio di formazione, legato specialmente ad infortuni e situazioni di mercato.

Per quanto riguarda i rossoneri, ad esempio, l’addio improvviso di Alvaro Morata inevitabilmente andrà ad incidere sulle scelte in attacco. In virtù dell’indisponibilità del nuovo arrivato Santiago Gimenez, a guidare il reparto offensivo dei rossoneri sarà Tammy Abraham.

In casa Inter, invece, il dubbio più grande nella testa di Simone Inzaghi è legato alla presenza o meno di Hakan Calhanoglu dal primo minuto. Il centrocampista, che ha ripreso ad allenarsi in gruppo lo scorso giovedì, è alla prima convocazione dall’infortunio rimediato lo scorso 6 gennaio proprio contro l’ex Milan in finale di Supercoppa Italiana.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi avrebbe deciso di correre il rischio e puntare su Calhanoglu sin dal fischio d’inizio. Salvo ripensamenti delle ultime ore, sarà dunque il centrocampista turco a guidare le manovre del centrocampo nerazzurro.