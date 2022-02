Inter, Inzaghi chiede equilibrio sia nei giudizi che in campo

Il tecnico nerazzurro ha voluto fare chiarezza

Alessio Murgida

Inzaghi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nella conferenza stampa pre Genoa-Inter: "All'inizio di questo percorso so cosa mi è stato chiesto: tornare agli ottavi di Champions League, mantenere una posizione tra le prime 4 e vincere la Supercoppa. In estate si parlava di allarmismi, ora dopo una sconfitta ho sentito parlare tanto".

Il tecnico nerazzurro ha infatti sottolineato, più volte in conferenza stampa, quanto si sia parlato negli ultimi giorni dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Nella tumultuosa estate dell'Inter, nessuno si sarebbe aspettato che la formazione di Inzaghi arrivasse così a questo punto della stagione, o meglio quasi nessuno ci credeva. Inzaghi ha fatto bene a ricordarlo: non era scontato e non era dovuto che l'Inter vincesse lo Scudetto.

Ma non solo, l'allenatore ha parlato dell'equilibrio come parola chiave: "Nella parte centrale di campionato siamo stati meno vulnerabili, probabilmente eravamo più freschi mentalmente. Abbiamo analizzato, possiamo difendere e attaccare meglio. Stiamo cercando di lavorare per concretizzare. Ora abbiamo bisogno di equilibrio, è la parola-chiave".

Equilibrio, quindi, sia nei giudizi (altrui o dello stesso ambiente interista) che in campo: per ritrovare quella meravigliosa Inter vista fino a un mese e mezzo fa, per puntare alla seconda stella. Traguardo che supererebbe le aspettative, ricordiamolo tifosi nerazzurri.