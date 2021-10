GdS – Oggi faccia a faccia ad Appiano ma Inzaghi non userà la linea dura

Domani sera c'è lo Sheriff in Champions League

Alessio Murgida

Non c'è l'intenzione da parte né di Inzaghi né della società di giustificare la sconfitta con la Lazio con l'episodio di Dimarco a terra: gli alibi non pagano nel lungo periodo. C'è da rialzare la testa ma il tecnico piacentino non è voluto tornare sul match dell'Olimpico ieri: ad Appiano la squadra era divisa in due, tra chi aveva giocato e chi non. Inzaghi lo farà invece oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ma senza usare la linea dura.

L'ex Lazio sottolineerà, come fatto nel post-partita, gli errori e le cose da migliorare. Non c'è tempo per le parole, bisogna lavorare al massimo perché domani sera si torna in campo: ci sarà lo Sheriff in Champions League (ore 21.00) da affrontare a San Siro.

La Rosea ha individuato tre aspetti su cui Inzaghi dovrà lavorare: la tenuta in gara, la fase difensiva e la concentrazione durante la partita. Tutti aspetti che hanno a che fare con la tenuta mentale: saper usare le proprie energie, ritornare concentrati come nello scorso campionato con Antonio Conte. L'auspicio è che questo sia solo il punto di partenza per l'Inter di Inzaghi prima della versione definitiva e "perfetta". Per la perfezione però c'è da agire: sudore e lavoro.