GdS – Vernydub (all. Sheriff): “Inter? Ogni squadra ha il suo tallone d’Achille”

Le parole del tecnico dello Sheriff, prossimo avversario dell'Inter in Champions League

Alessio Murgida

Jurij Vernydub, allenatore dello Sheriff Tiraspol, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista del match di Champions League di domani sera (ore 21.00) contro l'Inter. Queste le parole del tecnico:

Con lo Sheriff finora vanta 40 match, 32 vittorie e solo un k.o. Teme l'Inter?

"L'entusiasmo per il dopo Madrid può giocare brutti scherzi, temo la troppa attenzione mediatica. Meglio rimanere nell'ombra. A Milano e al ritorno sarà dura, l'Inter gioca diversamente da Real e Shakhtar. Hanno un modulo nuovo per noi, a 3 dietro e 5 in mezzo. Spero che i miei ragazzi siano consapevoli delle nuove difficoltà".

"L'attacco dei milanesi è fenomenale, fra Dzeko, Lautaro e Correa sarà durissima, fanno male. E non sottovaluto certo gli altri reparti, fra centrocampisti esperti o di talento come Calhanoglu e Barella. E in difesa Skriniar mi piace perché vince sempre i contrati aerei. L'Inter poi è molto pericolosa sui calci piazzati".

Voi come pensate di reagire?

"Proveremo a fare il nostro calcio, so bene però che l'Inter ha un altro valore di giocatori rispetto al nostro. Ovvio, non rinunceremo a giocare, a impostare, ad attaccare quando possibile. Sono sicuro che loro presseranno alti, non ci faranno respirare".

"E sono consapevole che il possesso palla sarà dominato dall'Inter, bisognerà aspettare. Perché ogni squadra ha il suo tallone d'Achille, noi dovremo scoprire quello dell'Inter. Dove colpire e far male".