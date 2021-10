GdS – Lazio-Inter, retroscena tra Handanovic e Sarri: “Te lo ricordi Bielsa?”

Le parole del capitano nerazzurro dopo il fischio finale

Lazio-Inter non è ancora finita. Le polemiche sull'azione del secondo gol dei biancocelesti non si placano, anzi: spuntano nuovi retroscena. Come quello riportato in mattinata da La Gazzetta dello Sport, che ritrae protagonisti Samir Handanovic e Maurizio Sarri. Il capitano dell'Inter sarebbe andato dal tecnico, a fine partita, chiedendogli: "Perché non vi siete fermati?". "Ma io, più che alzare le mani verso i miei, cos'altro potevo fare?", risponde il mister.