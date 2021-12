Inzaghi: “Barella diventerà una bandiera, quelle chiamate con Calhanoglu”

Il tecnico nerazzurro: "Dimarco è stata una grandissima scoperta: è un giocatore molto tecnico e intelligente. Capisce sempre tutto. Farà molto bene"

BARELLA - "Grandissimo giocatore ma grandissime qualità umane. Ne è testimone il rinnovo appena firmato, secondo me diventerà una bandiera dell'Inter perché sente la maglia e ha una grandissima disponibilità verso tutti".

DIMARCO - "Io lo chiamo Dimash. Come lo chiamano molti suoi compagni: mi incuriosiva conoscerlo nel migliore dei modi. È stata una grandissima scoperta: è un giocatore molto tecnico e intelligente. Capisce sempre tutto. Farà molto bene".

PERISIC -"L'ho incontrato in questi anni e mi ha sempre impressionato per il giocatore che era. Non lo avevo mai allenato: è stata una piacevole scoperta, ha fatto un girone d'andata ottimo. Sempre presente e mi ha colpito la sua disponibilità nonostante sia un grande campione".