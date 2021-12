Materazzi contro Benitez: “Sempre polemico, all’Inter non ha neanche finito”

L'ex difensore sul tecnico spagnolo: "All'Inter aveva problemi con me"

Negli ultimi anni non sono mancate le frecciatine da parte di Marco Materazzi nei confronti di Rafa Benitez. Il rapporto tra i due nel 2010, quando il tecnico spagnolo sedeva sulla panchina nerazzurra, non è mai stato dei migliori. E, come riporta The Sun, l'ex difensore è tornato a criticare l'attuale allenatore dell'Everton: "Non è che che ha iniziato bene o ha finito male. É che all'Inter non ha nemmeno concluso. Aveva problemi con me, a Napoli aveva problemi con Cannavaro, al Real con Ronaldo e al Chelsea con Terry".