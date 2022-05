Inzaghi e l’Inter continuano a braccetto: pronta la firma sul rinnovo

Il presidente nerazzurro ha piena fiducia nel tecnico

L'annata di Simone Inzaghi all'Inter è stata senza dubbio positiva, vada come vada all'ultima giornata la lotta Scudetto. I nerazzurri infatti, nonostante le aspettative al ribasso, hanno fatto un grande percorso in Champions League, mettendo paura agli ottavi addirittura al Liverpool, e hanno messo in bacheca due trofei. E non va dimenticato che fino all'ultimo minuto del campionato mai dire mai: il tricolore non è ancora andato del tutto. Ecco perché Steven Zhang, giustamente, è profondamente soddisfatto del lavoro di Inzaghi.