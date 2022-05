Verso Inter-Sampdoria: le ultime di formazione da Appiano

Inzaghi schiererà la squadra migliore possibile

L' Inter di Inzaghi si appresta a preparare l'ultima partita della stagione, consapevole che servirà un vero e proprio miracolo per vincere lo Scudetto al foto finish. I nerazzurri comunque, dopo i due giorni di riposo concessi da Inzaghi, si stanno preparando con la solita professionalità ad Appiano per cercare l'impresa.

Con la ripresa odierna degli allenamenti inizia ufficialmente la disperata "missione Scudetto" dell'Inter. Certo, non dipenderà solo dai nerazzurri, visto che il Milan ha a disposizione 2 risultati su 3, ma vada come vada Inzaghi ed i suoi vogliono rendere orgogliosi i tanti tifosi che assieperanno il Meazza. Ecco perché la sfida finale con la Sampdoria verrà preparata nel minimi dettagli e, stando a La Gazzetta dello Sport, Inzaghi schiererà l'11 tipo. L'unico dubbio è per l'attacco, dove un Dzeko molto appannato e in affanno potrebbe essere sostituito dal Tucu Correa. Questa la probabile formazione di domenica: