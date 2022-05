Mercato – Inter, se Perisic saluta pronto il piano B: piace Cambiaso

I nerazzurri virano sul sostituto?

L' Inter sa benissimo che ogni giorno che passa il rinnovo di Ivan Perisic si fa complicato. Per questo già a gennaio i nerazzurri si sono portati avanti, ingaggiando un grande esterno come Robin Gosens . Il piano di Marotta ed Ausilio sarebbe quello di trattenere anche il croato, ma le sirene bianconere si stanno facendo più insistenti. In caso di addio però, il club non si farà trovare impreparato.

Come riportato da Corriere dello Sport, il principale nome per sostituire Perisic, posto che il titolare in quel caso sarebbe Gosens, è Cambiaso del Genoa. Il 22 enne ha vissuto una grande stagione, dimostrandosi duttile e molto promettente. Il suo innesto svecchierebbe parecchio la rosa e la retrocessione del Genoa aiuta parecchio la buona riuscita dell'operazione. Il ragazzo infatti è già pronto per giocare con continuità in Serie A e certamente il club ligure non potrà avanzare pretese clamorose per il cartellino.