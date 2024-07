Inzaghi ritrova la sua Inter: 6 ritorni ad Appiano Gentile

Inizio di stagione particolare per Simone Inzaghi e la sua Inter. L’Europeo e la Copa America, infatti, hanno costretto i nerazzurri a iniziare il ritiro senza diversi elementi importanti. Un’occasione per i nuovi arrivi e i giocatori più giovani, ma anche un grattacapo in più per il tecnico. Che presto si risolverà.

Già questa settimana, come riportato da La Gazzetta dello Sport, saranno in 6 a tornare dalla vacanze. Inzaghi riavrà a sua disposizione tutto il blocco italiano (Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi), reduci da un Europeo fallimentare e vogliosi di riscatto, e Arnautovic.

Gli Azzurri torneranno già domani, mentre per l’austriaco bisognerà attendere venerdì 26. Poi sarà il turno di tutti gli altri: Sommer il 30 e Calhanoglu il 31, mentre gli olandesi (De Vrij e Dumfries) e i francesi (Pavard e Thuram) torneranno solo nei primi giorni di agosto. Ultimi a rientrare Lautaro Martinez e Carboni, tra il 7 e l’8.