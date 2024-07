Ipotesi in difesa ancora in piedi: “Inzaghi spinge”

La priorità dell’Inter per l’acquisto del difensore mancino da affiancare a Bastoni sarebbe un profilo in grado di rispettare i parametri di Oaktree: un profilo giovane e di prospettiva su quale investire per il presente e per il futuro. Tuttavia, in casa nerazzurra tiene banco il nome di un altro profilo, che sarebbe gradito a Inzaghi.

Si tratta di Ricardo Rodriguez. Il giocatore svizzero, svincolato da inizio luglio, sarebbe un profilo ideale per costo, esperienza, duttilità e considerazione, viste delle richieste d’impiego che non sarebbero pressanti. A frenare l’operazione, però, sono proprio i paletti di mercato di Oaktree: l’ex Milan e Torino, infatti, non ringiovanirebbe il reparto e non avrebbe grande futuribilità.

Sempre secondo la Rosea, però, essendo Rodriguez un acquisto complementare non è da escludere che possa arrivare una deroga, specie se Inzaghi, che stimerebbe molto il giocatore, spingesse per averlo in rosa.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter potrebbe non avere più molto tempo per prendere una decisione in merito a Ricardo Rodriguez. Lo svizzero piace a diversi club e, soprattutto, sarebbe già arrivata un’offerta di ingaggio del Betis Siviglia. Se i nerazzurri vogliono portarlo ad Appiano Gentile, la finestra a disposizione per l’affondo si sta riducendo sempre di più.