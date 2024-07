Canale aperto per il talento della Ligue 1: “Offerta da 12 milioni”

Prosegue la caccia dell’Inter al nuovo difensore mancino da aggiungere in rosa. Sarà uno degli ultimi investimenti importanti di un mercato già oggi quasi completato. C’è ancora da scegliere, però, quale sarà l’obiettivo, nonostante diversi nomi già nel taccuino dei dirigenti. E un altro che si è aggiunto in queste ore.

Si tratta di Nathan Zeze, come riportato dal Corriere dello Sport. Il difensore mancino piace all’Inter e in Francia affermano che ci sarebbe già stata un’offerta da 12 milioni di euro per il 19enne del Nantes. Secondo il quotidiano romano, invece, una proposta ufficiale non sarebbe ancora arrivata.

Tuttavia, l’interesse dei nerazzurri per un profilo così giovane e di grande prospettiva c’è e si potrebbe sfruttare il canale già aperto con il Nantes per quanto riguarda il futuro di Filip Stankovic, inserendo nei discorsi anche il possibile trasferimento di Zeze.