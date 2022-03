Dalla Francia – Paris Saint-Germain, dieci nomi per il dopo-Pochettino: c’è anche Inzaghi

Il tecnico piacentino però è pronto a rinnovare con l'Inter

L'eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League a opera del Real Madrid è l'evento che segnerà certamente la parola fine all'avventura di Mauricio Pochettino sulla panchina dei parigini: l'incertezza è solo sul quando, dal momento che la dirigenza non ha ancora deciso se esonerarlo immediatamente - e di allenatori liberi ce ne sarebbero già - o se attendere la fine della stagione, consentendo all'argentino di vincere quantomeno la Ligue 1 , rimasto ormai l'unico obiettivo stagionale. Nel frattempo, l'edizione odierna de L'Equipe rivela che il PSG starebbe vagliando una rosa di almeno 10 allenatori cui affidare la panchina per la prossima stagione: e tra questi ci sarebbe anche Simone Inzaghi .

Quello dell'allenatore dell'Inter non è certamente il nome più in voga sotto la Tour Eiffel: l'obiettivo numero uno, per curriculum, è indubbiamente Zinedine Zidane, che ha voglia di ripartire dopo la doppia esperienza al Real Madrid. Altri profili tendenzialmente preferiti al piacentino sarebbero poi quelli di Massimiliano Allegri (attualmente alla Juventus) e di Antonio Conte (accasato al Tottenham, ma in crisi). E ancora: altri nomi potrebbero essere quelli di Thiago Motta (che oggi allena lo Spezia, ma che ha allenato l'U19 del PSG dopo averci giocato dal 2012 al 2018), Cristophe Galtier (Nizza), Mikel Arteta (Arsenal), Lucien Favre (ultima esperienza due anni fa, al Borussia Dortmund), Diego Simeone (all'Atletico Madrid dal 2011) ed Erik ten Hag (all'Ajax dal 2017).