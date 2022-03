Torino-Inter, le quattro ‘sfide nella sfida’ per stasera: non solo Dzeko-Bremer

Il Milan - ieri sera - ha già vinto, il Napoli sarà impegnato questo pomeriggio a Verona e l'Inter, dal canto suo, non può perdere neanche un punto se vuole rimanere (virtualmente) davanti al Milan e in vetta alla classifica di Serie A, con i nerazzurri che se vincessero entrambe le partite da recuperare rispetto ai rossoneri (il posticipo di oggi più la gara contro il Bologna) si porterebbero a +1, per una corsa Scudetto che si giocherà punto a punto. Nel frattempo, in vista della sfida di questa sera contro il Torino, La Gazzetta dello Sport delinea le quattro sfide nella sfida che renderanno ancora più interessante la partita delle 20.45.