Inzaghi prima annata da ricordare: media punti da record all’Inter

I numeri a confronto con i grandi predecessori

Se, come sembra ormai scontato, lo Scudetto dovesse andare al Milan, in tanti, soprattutto tra i tifosi, potrebbero puntare il dito contro Simone Inzaghi. Eppure nonostante tutto, il tecnico ha fatto grandi cose. Ha battuto, unico nel 2022, il Liverpool ad Anfield. Ha portato l'Inter agli ottavi di Champions e alla prima annata, ha messo due trofei pesanti in bacheca, battendo in entrambi i casi la Juventus. E, fattore da non sottovalutare, ha dovuto fare i conti con un pesante smantellamento estivo, perdendo tre giocatori chiave. A premiarlo però non ci sono solo la logica o il buonsenso, ma anche la matematica.