Il paradosso dell’Inter: prima in tutto in Serie A, tranne che in classifica

I nerazzurri sono secondi solo nei punti

L'Inter infatti primeggia praticamente in tutti i dati statistici del nostro campionato, eppure non è prima in classifica: qualcosa di quantomeno curioso. I nerazzurri infatti sono primi per reti segnate, tiri in porta, assist, corner battuti, goal di testa e cross effettuati... ma secondi per punti. Incredibile come il primeggiare in tutti i dati statistici non coincida con la vetta. Un dato che, in caso, ormai probabilissimo, di mancato tricolore, aumenterebbe ulteriormente i rimpianti. Ma anche l'ennesima riprova, se ancora ce ne fosse bisogno, della bontà del lavoro di Inzaghi.