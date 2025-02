Inzaghi sperimenta: “Ho provato Frattesi e Correa in questo ruolo”

A fronte dei numerosi infortuni che hanno colpito l’Inter soprattutto sulle corsie esterne, Simone Inzaghi è stato chiamato negli ultimi giorni a trovare delle concrete soluzioni alternative. Il tecnico nerazzurro, che ha già testato un inedito 4-4-2 nell’ultima mezz’ora di gioco contro la Lazio in Coppa Italia, nelle recenti sessioni ad Appiano Gentile ha reinventato anche i ruoli di due calciatori in particolare.

Come ammesso questo pomeriggio in conferenza stampa, l’allenatore ha provato sia Frattesi che Correa a tutta fascia, in modo da poter avere delle alternative da utilizzare a gara in corso. In questo momento, infatti, gli unici due esterni di ruolo a disposizione sono Dumfries e Dimarco, con quest’ultimo visibilmente stanco e non al meglio della forma fisica.

Questa la spiegazione di Inzaghi: “Oggi come quinti ho provato da una parte Correa e dall’altra Frattesi perché in questo momento abbiamo esigenze, poi come ho detto l’altra sera posso avere uno tra Pavard e Bisseck che possono fare quel ruolo, o posso cambiare sistema. Questo perché in tre anni e mezzo non ho mai avuto tre infortuni su cinque nello stesso ruolo perché Carlos Augusto è per noi importantissimo perché può fare il terzo o il quinto e anche lui è indisponibile”.