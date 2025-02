Nuovo capitale da Oaktree: versati altri 5 milioni a dicembre

Quest’oggi l’Inter ha diffuso ufficialmente i dati del primo semestre di questa stagione, nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre. Tra le novità più interessanti, oltre ai numeri che riguardano le entrate derivanti da sponsor, Serie A e Champions League, va riportato un altro intervento sul capitale da parte del fondo proprietario Oaktree.

Dopo aver già provveduto ad una prima ricapitalizzazione da 47 milioni di euro nel corso del primo trimestre della stagione 2024/25, Oaktree ha versato altri 5 milioni di euro lo scorso dicembre per un totale di 52. Come si legge dalla semestrale di Inter Media and Communication, tale operazione è stata eseguita attraverso la nota holding lussemburghese Grand Tower.

Questa la nota diffusa dall’Inter sui risultati del primo semestre della stagione:

“Nel primo semestre del 2024/2025, Grand Tower ha effettuato una ricapitalizzazione di TeamCo per un totale di €52,0 milioni attraverso:

La rinuncia agli ultimi €3,0 milioni di capitale residuo dei prestiti soci e la loro conversione in riserva di capitale.

Un’iniezione di liquidità nella riserva di capitale per €49,0 milioni (di cui €44,0 milioni nel primo trimestre e €5,0 milioni a dicembre)”.

“Dopo la rinuncia ai €3 milioni, l’unico debito ancora presente nel bilancio di TeamCo riguarda gli interessi maturati (non ancora rinunciati) per un importo di €31,4 milioni”.