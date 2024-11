Inzaghi su Inter-Lipsia: “Lautaro? Dobbiamo valutare una cosa”

Dopo il roboante successo per 5-0 della sua Inter contro il Verona, Simone Inzaghi si è presentato nella sala conferenze del Bentegodi dove ha aggiornato sulle condizioni di Lautaro Martinez, assente oggi a causa di un virus influenzale. Queste le ultime notizie fornite dall’allenatore sul possibile recupero dell’argentino in vista di Inter-Lipsia, martedì sera in Champions League:

“Bisogna vedere come procederà questo virus. Ieri non era al 100%, ma è un generoso. Aveva un po’ di mal di testa, è voluto partire con noi venerdì pur sapendo che sarebbe andato in panchina. Avendo Lautaro, poi, se la partita non si fosse sbloccata ci avrebbe dato una mano. Ieri sera quando siamo arrivati a Verona ha cominciato ad avere dei brividi, stamattina aveva quasi 38 di febbre e adesso bisognerà valutarlo. Anche io ho avuto questo virus, in due giorni si è risolto tutto, speriamo sia così anche per lui ma non tutti i virus sono uguali“.