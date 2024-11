Thuram: “Correa grande giocatore. Ecco il motivo dell’esultanza”

Marcus Thuram, autore di una doppietta e un assist in Verona-Inter, parla a Dazn della sua ennesima ottima prestazione e svela anche il motivo dell’esultanza particolare con Joaquin Correa, con il quale ha condotto un’intervista congiunta:

ESULTANZA – “Sì, ho rubato l’esultanza a Correa perché mi piace molto. Il Tucu è un grande giocatore, lo vediamo ogni giorno e siamo molto felici per la sua partita”.

GOL DI BISSECK – “Se voleva metterla lì? Non lo so, non penso, ma l’importante è che abbia fatto gol! Sono molto contento anche per lui”.