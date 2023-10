Inzaghi pensa al Torino e attende i nazionali: ecco le date dei rientri

L’Inter tornerà ad allenarsi domani, in attesa di recuperare anche i vari nazionali, ancora sparsi per il mondo e il cui rientro sarà scaglionato, con i primi rientranti che arriveranno martedì. Inzaghi, però, ha già la testa all’impegno contro il Torino e spera di avere tutti a disposizione.

Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi dovrà sicuramente rinunciare ancora a Marko Arnautovic, ma per il resto dovrebbe avere a disposizione tutti, anche solo a poche ora dalla sfida. I primi a tornare ad Appiano saranno Calhanoglu e Sommer, entrambi in campo oggi. Sarà il turno poi di Thuram, Pavard, Dumfries, De Vrij, tutti in campo lunedì.

Ci sarà da aspettare, invece, per gli italiani, in campo martedì con l’Inghilterra, così come Asllani. Gli ultimi a rientrare, però, saranno i sudamericani: Sanchez giocherà lo stesso giorno degli azzurri, mentre Carlos Augusto e Lautaro Martinez il giorno successivo, tornando in Italia solo a poche ore dalla sfida con il Torino.