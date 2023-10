L’Inter prepara il colpo in Serie A: Ausilio lo osserva dal vivo

La priorità sono i rinnovi e le possibili occasioni a parametro zero, ma l’Inter si è già dimostrata attenta in passato ai talenti italiani della Serie A. Ecco perché i nerazzurri sembrano aver messo gli occhi su Andrea Colpani, centrocampista del Monza in grande spolvero in questo inizio di stagione.

Un interesse, riporta Tuttosport, che ha portato Ausilio a visionarlo per ben due volte dal vivo negli scorsi mesi: per il Trofeo Berlusconi (8 agosto) e per Monza-Lecce (17 settembre). L’Inter continua a osservare la sua crescita e intanto ragiona su un possibile scatto per anticipare la concorrenza.

L’opinione di Passione Inter

Trequartista mancino, Colpani sta vivendo un inizio di stagione eccellente (4 gol in 8 partite) che potrebbe rappresentare la sua consacrazione definitiva. Il talento c’è e all’Inter potrebbe fare molto comodo un giocatore con le sue qualità tecniche, in grado di trovare il guizzo vincente nell’ultimo quarto di campo. Il suo arrivo, pertanto, aggiungerebbe ulteriore profondità al reparto e favorirebbe anche qualche novità tattica.