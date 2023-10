Sanchez: “Mi sento bene ma non sono un 9, non sono abituato”

Alexis Sanchez ha parlato dopo la vittoria del suo Cile contro il Peru per 2-0. El Niño ha giocato come punta, ruolo non suo, queste le sue parole: “Mi sento bene, a parte il fatto che siete abituati a vedermi giocare fronte alla porta. Chi capisce di calcio sa che giocare con le spalle alla porta e contro una difesa chiusa è difficile, soprattutto per me che non sono un 9. Io comunque cerco sempre di aiutare la squadra ed è importante saper giocare in quella posizione”. Dichiarazioni che possono essere interpretate in diversi modi ma che riflettono un problema non solo del Cile.

In queste giornate, dato l’infortunio di Marko Arnautovic, l’unico cambio in attacco era il cileno. Nella partita contro il Bologna si è notato particolarmente come con la coppia Lautaro-Sanchez l’Inter perda molto. Ovviamente in particolar modo per quanto riguarda i centimetri, non essendo proprio due torri. Un problema che Inzaghi dovrà risolvere in questa pausa, aspettando il rientro della punta austriaca.