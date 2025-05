Juan Jesus contro l’Inter: “Imparate a perdere”

Non sono mancate alcune polemiche dopo la vittoria dello Scudetto del Napoli ai danni dell’Inter. A scatenarle è stato Juan Jesus, che sotto a un video di Fabrizio Biasin, a Pressing, ha commentato in modo ironico le parole del giornalista.

Interrogato sull’argomento Biasin ha affermato che secondo lui è stata più l’Inter a perdere lo Scudetto, che il Napoli a vincerlo. Una frase che ha infastidito il difensore brasiliano, che ha commentato “Ora dici tutto questo senza piangere Biasin”.

Le reazioni rabiose dei tifosi nerazzurri non sono tardate ad arrivare e Juan Jesus è tornato sull’argomento, per fare chiarezza. Tuttavia, il difensore non si è risparmiato qualche affermazione stizzita sulla vicenda.

Questa la sua story su Instagram: