L’Inter scova il ‘nuovo Thuram’ in Serie A: BLITZ da 20 milioni

Siamo ufficialmente entrati nella settimana in assoluto più importante della stagione dell’Inter, quella che porterà alla tanto attesa finale di Champions League contro il Paris Saint Germain del prossimo 31 maggio a Monaco. Un appuntamento con la storia che potrebbe riconsegnare al club nerazzurro un trofeo che manca dal 2010, solamente sfiorato due anni fa ad Istanbul.

Nel frattempo, proseguono i lavori da parte della dirigenza sul mercato con l’obiettivo di migliorare l’organico di Inzaghi già a partire dal Mondiale per Club di giugno. Un reparto particolarmente attenzionato sarà quello avanzato per via degli addi a costo zero del prossimo mese di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Valutazioni da parte della società, inoltre, verranno fatte anche su Mehdi Taremi, reduce da un’annata tutt’altro che esaltante.

Uno dei profili segnati in rosso sull’agenda dei dirigenti interisti, secondo quanto riferito da Tuttosport, è quello di Ange-Yoan Bonny. L’attaccante classe 2003 di proprietà del Parma viene infatti considerato dall’Inter come “alter ego di Thuram, ovvero un giocatore fisico, ma veloce e abile a giostrare sia da prima che seconda punta”. Per questa ragione, questa sera osservatori nerazzurri saranno presenti a Bergamo per osservarlo da vicino in Atalanta-Parma.