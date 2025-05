Presentato il colpo dell’Inter: “Il migliore al mondo nel suo ruolo”

Tra pochi giorni, l’Inter accoglierà ufficialmente ad Appiano Gentile il nuovo acquisto in vista del prossimo Mondiale per Club. Dopo averlo già bloccato lo scorso gennaio, infatti, la società nerazzurra avrà finalmente a disposizione Petar Sucic, proveniente dalla Dinamo Zagabria.

Considerato da molti come l’erede di Marcelo Brozovic, il centrocampista croato viene definito come un calciatore parecchio determinato a diventare tra i migliori in circolazione nella sua posizione. A tal proposito, sulle pagine di Sportske, uno degli intermediari dell’affare ha raccontato meglio la personalità del classe 2003, a pochi giorni dal suo arrivo a Milano.

Queste le parole di Miroslav Bicanic sul retroscena dell’operazione con l’Inter: “Ho contattato Piero Ausilio e gli ho detto ‘Nella Dinamo c’è un grande giocatore’. L’ho presentato come Brozović 2.0. Petar è focalizzato su un solo obiettivo: diventare il migliore al mondo nel suo ruolo. Ci metterà 7 minuti a diventare titolare nell’Inter, in mezzo può giocare ovunque. E sarà il futuro capitano della Croazia. L’Inter ha costruito una rosa di livello mondiale con 130 milioni. Le altre big li spendono per un solo giocatore”.