Conte lo vuole al Napoli: “Ecco lo scambio con l’Inter”

A due giorni dalla vittoria dello Scudetto da parte del Napoli con un solo punto di vantaggio sull’Inter, non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Antonio Conte. I malumori esternati dal tecnico leccese negli ultimi mesi hanno generato non poca apprensione nell’ambiente, così come le sirene da Torino che lo vedrebbero di ritorno alla Juventus per la prossima stagione.

Stando a quanto riferito da Tuttosport nell’edizione odierna, qualora dovesse rimanere a Napoli potrebbe avere un peso maggiore sulle scelte di mercato. A partire da un’operazione che Conte spera di poter realizzare con l’Inter, nell’ambito di uno scambio tra due calciatori. Dopo il timido interesse dello scorso gennaio, l’ex nerazzurro potrebbe tornare alla carica per Davide Frattesi.

Con lui al timone del Napoli, dunque, non è escluso che con l’Inter si possa tornare a parlare di uno scambio tra Frattesi e Raspadori, calciatore da sempre nei radar dei nerazzurri. Allo stesso tempo, andrebbe anche testata la volontà della società interista che ad oggi valuta il cartellino del proprio centrocampista più alto rispetto a quello dell’attaccante italiano.