Lautaro in campo in finale: l’Inter ha un solo dubbio

Ci si aspettava un suo ritorno in campo già nell‘ultima gara di Serie A contro il Como, ma alla fine i tifosi dell’Inter dovranno attendere fino alla finale di Champions League per rivedere in campo Lautaro Martinez. I nerazzurri non hanno voluto correre rischi per averlo al meglio contro il Paris Saint-Germain.

Il capitano argentino avrà ora quasi una settimana per allenarsi a pieno regime e, come raccontato dal Corriere dello Sport, la sua presenza in campo dal primo minuto all’Allianz Arean è praticamente certa. L’unico dubbio riguarda la sua tenuta fisica.

Lautaro è assente da quasi un mese e sabato saranno passati 25 giorni dalla sua ultima gara. Nel corso di questa settimana, dunque, l’Inter dovrà valutare al meglio le sue condizioni per capire se il Toro avrà nelle gambe 90 minuti, o addirittura 120 in caso di supplementari.