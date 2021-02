Juventus-Inter, Antinelli (Rai): “Ecco cosa Conte ha detto a Chiffi. Dito medio? Immagini arrivano da cam dedicata della Juventus”

Emergono nuovi e importanti dettagli su Juventus-Inter, in particolare su Antonio Conte e lo scontro tra il tecnico nerazzurro e la panchina-dirigenza bianconera. A svelarli è direttamente Alessandro Antinelli, giornalista Rai, intervenuto sulle frequenze di Telelombardia.

Ecco le sue parole: “La ricostruzione fornita dall’Inter è molto dettagliata. Se si riguardano le immagini della partita, ad un certo punto Conte si rivolge serenamente al quarto uomo e sembra dirgli: ‘Stai ascoltando quello che mi dicono? Ti stai segnando tutto?’. E infatti poi Conte, nel posta partita, dirà: ‘Il quarto uomo sa tutto’. Sul referto però non c’è nulla”.

Il dito medio e il giallo delle immagini: “Il video inizia a circolare sui social dopo mezzanotte. Io dovevo montare ancora un servizio per il tg della mattina, vedo il video e mi chiedo come mai questa immagine non fosse andata in onda prima in tv. Nel mio van non c’è. Quell’immagine era in un altro pullman distaccato da quello della Rai, della produzione Juventus, di una cam dedicata su Conte”.

