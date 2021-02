Moratti: “Non torno all’Inter. Agnelli? Io non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss per commentare le voci legate al futuro societario nerazzurro e dire la sua su quanto accaduto martedì sera allo Stadium tra Juventus e Inter.

Ecco le sue parole: “Se torno all’Inter? Non credo, non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi” .

Conte contro Agnelli: “E’ una vecchia ruggine che è saltata fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus”.

IL DOPPIO CLAMOROSO RETROSCENA DEL GIORNALISTA RAI SU JUVE-INTER >>>