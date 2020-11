GdS – Juve e Inter, falsa partenza: i nerazzurri non possono permettersi una transizione

Un anno fa era tutto molto diverso, non solo nel mondo, ma anche nel calcio. La Juventus era prima, mentre l’Inter seconda ad un solo punto di distanza. Il campionato è terminato sempre ad una sola lunghezza di distanza, mentre adesso inseguono il Milan primo classifica. La Juventus era prima nel girone di Champions, mentre l’Inter seconda.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ora i bianconeri sono crollati e i nerazzurri sono a rischio eliminazione. Una falsa partenza per entrambe le squadre e molti problemi, tra cui quello di non riuscire a chiudere i match prima di beccare gol. Tanti calciatori stanno affrontando un momento difficile e dai nuovi ci si aspettava di più. Il problema più grande è che la Juventus può permettersi un anno di transizione dopo 9 scudetti di fila, mentre l’Inter no.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<